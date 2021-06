Energiewende – Wie Spanien seine Bürger zum Stromsparen erziehen will Die Regierung in Madrid will die Menschen dazu bringen, ihre Gewohnheiten zu ändern und den Stromverbrauch besser über den Tag zu verteilen. Karin Janker aus Madrid

Proteste in Madrid gegen das neue Stromabrechnungssystem. Foto: Keystone

Irgendwann in der Zukunft springt der Geschirrspüler an, wenn der Wind weht, und die Waschmaschine, wenn die Sonne im Zenit steht. Dann werden smarte Haushaltsgeräte wissen, wie der Strompreis steht – je nachdem, ob Solar- und Windkraftwerke gerade viel oder wenig Energie liefern –, und sich zum günstigsten Zeitpunkt selbst anschalten. Bis dahin allerdings trifft der Mensch die Entscheidung, wann er aufs Knöpfchen drückt, und das ist für Spanien ein Problem.

Das Land hat sich vorgenommen, bis 2025 aus der Kohle auszusteigen. Man ist schon weit gekommen: Nur noch zwei Prozent der Stromproduktion stammen aus Kohlekraftwerken. Doch bislang braucht Spanien die unrentablen Verbrennungskraftwerke. Sie werden vor allem zu jenen Tageszeiten zugeschaltet, wenn viele Menschen gleichzeitig viel Strom abzapfen: vormittags und abends.

Wenig Gegenliebe

Um diese Verbrauchsspitzen zu kappen, geht die spanische Regierung nun einen ungewöhnlichen Weg. Per Gesetz hat sie durchgesetzt, dass die Strompreise tagsüber sehr teuer, nachts und am Wochenende aber sehr günstig sind. Die Regelung wird von der Regierung als wichtiger Schritt in Richtung Energiewende verkauft. Sie soll die Menschen dazu bringen, ihre Gewohnheiten zu ändern und den Stromverbrauch besser über den Tag zu verteilen.

Doch der Erziehungsversuch stösst auf wenig Gegenliebe. Verbraucherschützer protestieren, die Opposition sowieso. Dabei rechnet die Nationale Wettbewerbskommission vor, dass eine Familie 200 bis 300 Euro pro Jahr sparen könne – vorausgesetzt, sie nutzt Elektrogeräte vor allem dann, wenn der Strom günstig ist. Die Behörde gibt Tipps zum Stromsparen, etwa fürs Homeoffice: Unter den verschiedenen Designs des Bildschirmschoners sei das schwarze am energiesparendsten.

1400 Umdrehungen pro Minute

Nun lässt sich der Bildschirmschoner leicht auf Schwarz umstellen, das Kochen der Familienmahlzeit aber nicht auf die Zeit nach Mitternacht verschieben. Auch die in Spanien allgegenwärtige Klimaanlage kann nicht nachts vorkühlen, damit nachmittags das Wohnzimmer angenehm temperiert ist. Zeitlich flexibel sind höchstens Spül- und Waschmaschine.

Inspiriert durch diverse Stromspar-Tutorials schleudern nun in vielen spanischen Wohnungen nachts die Waschmaschinen. 1400 Umdrehungen pro Minute. Das sind 1400 Hammerschläge gegen die Wand des Nachbarn, der an dieser womöglich sein Bett stehen hat. Spanische Wohnungen sind eng, die Wände in vielen Häusern, die in den vergangenen Jahrzehnten hochgezogen wurden, dünn wie Papier, und der Waschmaschinenanschluss befindet sich meistens im zentralsten Raum der Wohnung, in der Küche.

«Kann mich mein Nachbar anzeigen, wenn ich nachts die Waschmaschine anstelle?», fragen sich jetzt viele. Tatsächlich ist es in manchen Städten, etwa in Barcelona, verboten, laute Haushaltsgeräte nach 21 Uhr einzuschalten. Es drohen Strafen von bis zu 3000 Euro. Aber wie laut ist zu laut? Die Tageszeitung «As», die sich auf Sport und praktische Fragen des Alltags spezialisiert hat, gibt eine nachvollziehbare Antwort: «Wenn der Schleudergang klingt, als würde eine neue Nasa-Mission abheben.»

