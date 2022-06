Verkehr in Thun – Wie sollen die Strassen in der Innenstadt gestaltet werden? Die Stadt Thun will die Verkehrsachsen in der Innenstadt aufwerten. Für das nötige Konzept will der Gemeinderat gut eine halbe Million Franken aufwerfen.

Die Freienhofgasse in Thun mit der im Herbst 2020 neu aufgemalten blauen Welle. Von links mündet das Bälliz in die Strasse. Foto: Gabriel Berger

Die Innenstadt ist Zentrum und Begegnungsort im Herzen von Thun. «Entsprechend sorgfältig gilt es, diese zu pflegen», heisst es in einer Medienmitteilung aus der Stadtverwaltung. Die Strassen rund um die Innenstadt seien bezüglich Erreichbarkeit, Aufenthaltsqualität und Sicherheit «entscheidend für die Attraktivität des Stadtzentrums».

Um die Verkehrsräume in der Thuner Innenstadt gesamtheitlich aufzuwerten, will der Gemeinderat zusammen mit verschiedenen Interessensgruppen ein «tragfähiges und breit abgestütztes Betriebs- und Gestaltungskonzept» für die innerstädtischen Achsen vom Berntorplatz über die Aarestrasse bis zum Lauitor erarbeiten.

Gefragt seien «situationsgerechte Lösungen, die den begrenzten Raum bestmöglich nutzen», schreibt die Stadt – und fragt: «Wie lassen sich zum Beispiel die Verkehrsströme bei der Einmündung Bälliz in die Freienhofgasse optimal koordinieren?» Das Betriebs- und Gestaltungskonzept soll so weit ausgereift sein, dass die Erkenntnisse in konkrete Bauprojekte für die beiden aarequerenden Achsen fliessen können.

Frühere Erkenntnisse werden aufgenommen

Bereits im Rahmen der Sanierung und Erneuerung Verkehrsräume Innenstadt (Sevi) erarbeitete die Stadt Thun ein Vorprojekt. 2019 lag für die Achse Maulbeerplatz bis Lauitor ein Bauprojekt vor. Den Kredit für die Umsetzung wies der Stadtrat allerdings zurück. «Aufbauend auf den Erkenntnissen aus der Kritik und den seither erarbeiteten Grundlagen soll nun eine übergeordnete Idee für eine gesamtheitliche und gut abgestimmte Gestaltung der Verkehrs- und Stadträume entstehen», schreibt die Stadt.

Interessengruppen sollen mitreden

Zur Erarbeitung des Konzepts beantragt der Gemeinderat dem Stadtrat 550’000 Franken. Das Parlament befindet am 7. Juli über das Geschäft. Falls der Stadtrat den Kredit bewilligt, wird im Winter 2022/23 ein Planungsteam gesucht. Dieses wird Lösungsvarianten erarbeiten, welche gemeinsam mit einem Fach- und Sachgremium sowie Stakeholdern weiterentwickelt werden. Zudem soll sich die interessierte Bevölkerung äussern können. Bis Ende 2023 soll das Betriebs- und Gestaltungskonzept vorliegen. Anschliessend soll der Planungs- und Projektierungskredit für ein konkretes Bauprojekt beantragt werden.

pd/maz

