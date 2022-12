Elternfrage zu TikTok und Co. – Wie soll ich unsere Tochter beim Social-Media-Einstieg begleiten? Eine Leserin fragt sich, wie sie ihrem Kind die Gefahren und Möglichkeiten auf Social Media aufzeigen kann. Medienerziehungsexperte Beat Richert weiss Rat. Beat Richert

Beschützen und nicht bevormunden: Wenn Kinder verstehen, dass wir es gut meinen, lassen Sie sich eher helfen. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, ich bin nicht auf Social Media unterwegs – es hat mich nie interessiert, sondern eher abgeschreckt (Stichwort Aufmerksamkeitskiller, Suchtgefahr, Bilderflut von ungesunden Körpern). Jetzt kommt unsere bald 11-jährige Tochter aber in ein Alter, wo sie damit konfrontiert werden wird; lange werde ich diesen Trend also nicht mehr ignorieren können! Nach dem letzten Papablog-Beitrag von Markus Tschannen, in dem er verschiedene spannende Accounts von Kindern auf Social Media vorstellte, habe ich mich nun gefragt, ob ich meine Haltung überdenken sollte. Ich möchte unserer Tochter nicht nur die Gefahren, sondern auch die Möglichkeiten aufzeigen. Wie kann ich unsere Tochter beim Einstieg in diese neue Welt auf sinnvolle Weise begleiten? Leserinnenfrage von Caroline