Leiterin Andrea Matter will das Schulmuseum Bern mit fünf streitbaren Vorschlägen national ins Gespräch bringen. Foto: Nicole Philipp

Die Zweitklässler vom Bitzius-Schulhaus in der Stadt Bern sind leicht eingeschüchtert. Vor ihnen im Schulmuseum in Köniz steht Esther Scheuner, die in die Rolle der autoritären Lehrerin geschlüpft ist. Ihr altmodisches Kleid ist schwarz, dazu trägt sie eine weisse Schürze. Jetzt klopft sie mit ihrem Rohrstock auf das Pult eines geschwätzigen Kindes. «Alle aufstehen», befiehlt sie.

Die Mädchen und Buben erleben gerade eine historische Schulstunde. Sie erfahren, wie ihre Grosseltern lesen lernten – indem alle im Chor die Wörter im Textbuch aufsagten – und wie es ist, mit einem Griffel auf eine Schiefertafel zu schreiben. Wie finden sie es? «Streng!», sagt ein Mädchen.

Mit solchen Ausflügen in die Vergangenheit zeigen die Verantwortlichen des Schulmuseums Bern, was Lernen früher bedeutete. Gleichzeitig wollen sie aber auch in die Zukunft blicken und provozieren. In der aktuellen Ausstellung «Schule. Experiment Zukunft» präsentieren sie deshalb fünf fiktive politische Initiativen, die grundsätzliche Fragen zum Schulwesen aufwerfen. Auf den ersten Blick wirken die Vorschläge ziemlich vage. «Aber sie zwingen einen dazu, einen grundsätzlichen Entscheid zu fällen, wo genau man selbst steht», sagt die Museumsleiterin Andrea Matter.

Blick ins Schulmuseum im Haberhuus beim Schloss Köniz. Vieles kommt bekannt vor, anderes irritiert – zum Beispiel der versteckte Spucknapf neben dem Pult der Lehrperson. Foto: Nicole Philipp

Sie will das Schulmuseum Bern national ins Gespräch bringen. Deshalb wird die Ausstellung in der ganzen Schweiz zu sehen sein – an Pädagogischen Hochschulen und öffentlichen Orten wie zum Beispiel dem Einkaufszentrum Westside. Dank einer mit Smartvote entwickelten App kann sich jeder zu den Initiativen positionieren. «So wollen wir herausfinden, wohin die Öffentlichkeit tendiert und wie sie sich diverse Gruppierungen je nach Betroffenheit vielleicht unterscheiden», sagt Andrea Matter. Auch Kinder können in Workshops ihre Ideen für eine Schule der Zukunft einbringen.

Wie beurteilen Expertinnen und Experten die Vorschläge? Wo sehen sie Chancen, wo Fallstricke? Wir haben nachgefragt.

Forderung 1: Echte Chancengerechtigkeit für alle!

Blick auf klassische Schulranzen aus vergangenen Jahrzehnten. Schon damals kamen Kinder mit unterschiedlichsten Startchancen in eine Klasse. Foto: Nicole Philipp

Nach wie vor entscheidet in der Schweiz in erster Linie der soziale Hintergrund, ob ein Kind in der Schule erfolgreich ist oder nicht. Die Verantwortlichen des Schulmuseums Bern stellen dieser Realität die Idee von konsequenter Frühförderung und gezielter sozialer Durchmischung in Ganztagsschulen entgegen. «Eine Schule für alle», so lautet der Titel der entsprechenden Initiative.

Die Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm beschäftigt sich seit Jahren mit Fragen rund um Chancengerechtigkeit. Sie betont, dass Frühförderung oft nicht die gewünschten Ergebnisse bringt. «Vor 20 Jahren gab es einen schweizweiten Schulversuch, bei dem unter anderem benachteiligte Mädchen und Buben im Kindergarten spezifisch gefördert wurden.» Die Ergebnisse seien nicht wie erwartet ausgefallen: «Die betroffenen Kinder konnten trotz aller Bemühungen nicht zu den anderen aufschliessen.»

Zielführender wäre aus Sicht von Margrit Stamm schon Förderung vor dem Kindergarteneintritt. Doch auch diese habe ihre Tücken: «Wenn man mit kleinen Kindern das Rechnen und Schreiben übt, kann ihnen das die Freude am Lernen nehmen.» Besser sei es, Soft Skills zu stärken wie Gemeinschaftsfähigkeit, Hartnäckigkeit, Frustrationstoleranz und Selbstvertrauen. «Das wirkt sich nachhaltiger aus auf den späteren Schulerfolg.»

Dagegen begrüsst Margrit Stamm ohne Vorbehalte die Idee von sozial durchmischten Ganztagsschulen. «Doch leider ist das eher eine Vision.» Denn heute nähmen bildungsambitionierte Eltern sogar einen Umzug in Kauf, wenn sie den Eindruck hätten, in ihrem Schulkreis seien zu viele Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Soziale Durchmischung wird also vielleicht als Ideal propagiert, aber dann doch nicht von allen gewünscht.

Forderung 2: Konsequente Digitalisierung!

So sah «computergestütztes Lernen» in den 1980er-Jahren aus: Wer auf die richtige Antwort tippte, hinterliess dank Lochkarte ein Loch im Papierstreifen. Foto: mjc

«Es ist höchste Zeit für eine konsequente Digitalisierung der Schulen», schreibt das Schulmuseum Bern im fiktiven Initiativtext. So sollen Kinder beispielsweise mit Lernprogrammen Matheaufgaben lösen. Die künstliche Intelligenz passt die Aufgaben automatisch dem individuellen Niveau an. So würden auch Noten überflüssig – der Lehrmeister oder die Lehrmeisterin könnte sich einfach daran orientieren, welches Mathe-Niveau die Bewerbenden erreicht haben.

«Prinzipiell erachte ich den Einsatz von Lernsoftware als sinnvoll, wenn er mit Mass erfolgt und es passgenaue Angebote für das Lernen gibt», sagt Tina Hascher, Professorin für Erziehungswissenschaft, an der Uni Bern. Sie warnt aber davor, «Kinder einfach vor den Rechner zu setzen und zu denken, sie lernen dabei etwas». Die Lehrpersonen seien unverzichtbar. Sie müssten die Kinder didaktisch begleiten und auch das Lernen in der Klasse fördern.

Beurteilung ohne Noten dank Software Infos einblenden Das Berner Start-up Mirocco hat eine Schulsoftware entwickelt, welche differenziert die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler erfassen kann. Gründerin Paula Duwan erklärt bei einem Besuch am Firmensitz in Zollikofen: «Gemäss dem Lehrplan 21 sollen Lehrkräfte die Kompetenzen der Kinder beurteilen, nicht ihr Niveau in einem bestimmten Fach.» Doch Prüfungen, wie sie heute der Standard sind, erfassen nach wie vor in erster Linie den Wissensstand. Mit der Mirocco-Software können Lehrerinnen und Lehrer relativ einfach in verschiedensten Situationen festhalten, welche Kompetenzen ein Kind gezeigt hat. Zum Beispiel können sie eingeben, wie gut es Sprache, Kreativität und Zusammenarbeit bei einem Video-Projekt eingesetzt hat. Die Software wertet die verschiedenen Kompetenzen bei Bedarf aus und stellt sie in einer Blume dar – je nachdem, wie fortgeschritten das Kind ist, verfügt die Blume über mehr Blätter und Ranken. «Längerfristig könnten Noten damit überflüssig werden», sagt Paula Duwan. Mirocco ist bereits an 16 Schulen schweizweit im Einsatz. (mjc)

Forderung 3: Mehr Leistung, weniger Integration!

Traditionelles Lernen: Blick in ein altes Aufgabenheft mit «Bygeli»-Rechnungen. Foto: Nicole Philipp

Eine weitere fiktive Initiative fordert ein «Nein zu Bildungsexperimenten». Dabei geht es vor allem um die Rückbesinnung auf traditionelle Methoden. Am meisten Sprengpotenzial dürfte der Vorschlag haben, den integrativen Unterricht zu beenden.

Der Langnauer Sekundarlehrer und Publizist Andreas Aebi plädiert in dieser heiklen Frage für einen pragmatischen Ansatz. «Unter den aktuellen Rahmenbedingungen – Lehrpersonenmangel und grosse Klassen – ist die Volksschule mit der Vollintegration von Kindern mit Migrationshintergrund oder mit Lernschwächen überfordert», sagt er auf Anfrage.

Für die fremdsprachigen Kinder favorisiert er ein Teil-Integrationsmodell: Fremdsprachige Schülerinnen und Schüler besuchen den Unterricht für Deutsch als Zweitsprache und werden gemäss ihren Fähigkeiten schrittweise in die Regelklasse integriert.

Das gleiche Prinzip könne man erfahrungsgemäss auch auf Kinder mit Lernschwächen anwenden, sagt Andreas Aebi. Der grosse Vorteil liegt darin, dass die Kinder so weniger beschämt werden, als wenn sie eine Sonderklasse besuchen, und trotzdem nach ihren spezifischen Fähigkeiten gefördert werden.

Forderung 4: Privatisierung des Schulsystems!

Ein Stundenplan aus dem Jahr 1924. Sollen Familien ihre Schule künftig nach Wunsch aussuchen können? Foto: mjc

Heute können Eltern und Kinder die Schule nur in Ausnahmefällen wählen. Deshalb stellen die Verantwortlichen des Schulmuseums Bern ein Ende des staatlichen Schulmonopols zur Diskussion. Sandra von May-Granelli, Inhaberin der Berner Privatschule Feusi Bildungszentrum, plädiert seit Jahren für Bildungsgutscheine, die es Eltern ermöglichen würden, ihr Kind auf die Schule zu schicken, die sie am geeignetsten fänden. Sie sagt auf Anfrage: «Eine freie Schulwahl würde einen gesunden Wettbewerb und damit eine Qualitätssteigerung ermöglichen.»

Die angefragten Expertinnen und Experten sind allerdings skeptisch. So meint Sekundarlehrer Andreas Aebi: «Die Privatisierung der Schule würde im schlimmsten Fall zum Modell Grossbritannien, USA oder Frankreich führen.» Dort besuchen Schülerinnen und Schüler aus reicheren Familien fast ausnahmslos teure Eliteschulen. Das würde dann der Idee von grösstmöglicher sozialer Durchmischung vehement widersprechen.

Bildungsgutscheine, die die Kosten für die Schule decken, würden dieses Problem nur zum Teil lösen. Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm erklärt: «Sozial bessergestellte Eltern können es sich eher leisten, ihre Kinder in eine weiter entfernte Schule mit gutem Ruf zu bringen.» Müttern und Vätern dagegen, die in Schichten arbeiteten oder kein Auto hätten, sei dies kaum möglich.

Forderung 5: Mehr Individualität und Kreativität!

Die Leiterin des Schulmuseums, Andrea Matter, posiert in einer «Lernwabe». Hierhin können sich Kinder schon heute zurückziehen für individuelles Arbeiten. Foto: Nicole Philipp

Schliesslich stellt das Schulmuseum auch das Konzept der «Future Skills» vor: Schülerinnen und Schüler sollen sich ihr Lernprogramm möglichst individuell zusammenstellen können. Dieses Prinzip ist kaum bestritten. Das zeigen die Ergebnisse der Onlineumfrage: Von den über 1150 Personen, die bisher abgestimmt haben, sind rund 72 Prozent dafür.

Am umstrittensten von allen fünf Initiativen ist übrigens das «Nein zu Bildungsexperimenten». Nur rund 40 Prozent sprechen sich für mehr Leistung und weniger Integration aus.

