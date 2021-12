Paraclimberin Amruta Wyssmann – Wie soll das gehen, Klettern mit einem Arm?

Amruta Wyssmann: Medaillenhoffnung im Paraclimbing – Wie soll das gehen, Klettern mit einem Arm? Amruta Wyssmann will an der Kletter-WM 2023 in Bern für Furore sorgen. Ihr Geschichte ist Teil einer Ausstellung über «Frauen am Berg». Michael Feller

Amruta Wyssmann in der Ausstellung «Frauen am Berg» im Alpinen Museum. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Frau ist schmerzlos unterwegs. «Ich habe nach jedem Training einen blauen Fleck mehr», sagt Amruta Wyssmann. Die 29-jährige Frau aus Düdingen trainiert viel. Denn sie hat ein Projekt. Sie will im ersten Paraclimbing-Nationalteam der Schweiz an der WM 2023 in Bern um eine Medaille klettern.

Schmerzlos redet Wyssmann auch über ihre Einschränkung. Seit der Geburt hat sie nur einen kompletten Arm. Der linke hört nach dem Ellenbogen auf. Mit einem Arm klettern – das geht doch nicht! Es ist der erste Gedanke, wenn man auf ihre Geschichte trifft. Und diese Geschichte ist Teil der Ausstellung «Frauen am Berg» im Alpinen Museum in Bern.