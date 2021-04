Corona-Guide in 6 Punkten – Wie Sie die neuen Freiheiten mit gutem Gewissen nutzen Soll man wirklich wieder ins Kino oder ins Fitness? Und wenn ja: Wie schützt man sich am besten? Sechs Tipps vom obersten Hausarzt der Schweiz. Jacqueline Büchi

Ab Montag sind die Restaurantterrassen wieder geöffnet. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust: Am Tag nach der überraschenden Ankündigung des Bundesrats, die Corona-Massnahmen in zahlreichen Bereichen zu lockern, geht es vielen im Land wie Goethes Doktor Faust. Sosehr wir uns darüber freuen, ab Montag ein Stück Freiheit zurückzuerlangen, so sorgenvoll blicken wir auf die Kurve der Infektionszahlen. Sechs Tipps für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem neuen Corona-Regime.

Selbsttests nutzen, aber mit Verstand

Ein negatives Resultat beim Selbsttest ist kein Freipass. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Seit vergangener Woche können Corona-Selbsttests in den Apotheken gratis bezogen werden. Fünf Stück stehen jeder Person pro Monat zu. Diese Tests sind nicht perfekt, sie erkennen längst nicht alle Infizierten. Dennoch macht es Sinn, sie regelmässig anzuwenden.