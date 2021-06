iPhone und Android – Wie Sie am Handy schneller und bequemer tippen Drei hochkarätige Tipps für die Texteingabe: Wie Sie wischend Zeit sparen und Fehleingaben beheben und beim Tippen in Dialekt Unterstützung erhalten. Matthias Schüssler

Tricks, mit denen Sie das Letzte aus der Bildschirmtastatur herauskitzeln. Video: Aline Bavier, Matthias Schüssler

Es sind oft die kleinen Tipps, die für Furore sorgen. Das beweist auch unser Video Das sind Ihre besten iPhone-Tricks , in dem es um die besten Tricks aus der Leser- bzw. Zuschauerschaft ging: Von Christof stammte die praktische Möglichkeit, am iPhone den Cursor wie mit dem Trackpad eines Laptops an die gewünschte Textstelle zu schieben.

Diese verblüffend einfache und genauso wirkungsvolle Methode hat Nachfragen ausgelöst: Einige Leute wollten wissen, ob das bei Android genauso geht. Und in weiteren Reaktionen ging es um Tipps, wie man die Texteingabe am Smartphone und Tablet generell vereinfachen kann. Denn wer im Schreiben auf einem virtuellen Keyboard nicht enorm geübt ist, der wird den Gedanken nicht los, dass es mit einer richtigen Tastatur viel schneller gehen würde.