Christian Seiler isst solo – Wie Sie am besten alleine essen gehen Kleine Meditation über eine der Herausforderungen des modernen Alltags: Alleine im Restaurant (plus feines Rezept für Salat aus drei Komponenten). Christian Seiler (Das Magazin)

Foto: Carmen Palma

Manchmal gehe ich alleine essen. Meistens ergibt sich das so, zum Beispiel wenn ich auf Reisen bin. Es hat Vorteile, alleine zu essen. Ich widme den Dahlien, die in einer kleinen Vase auf dem Tisch stehen, mehr Aufmerksamkeit, kontrolliere die gewichtige Weinkarte nicht von vorne bis hinten, weil ich weiss, dass ich mir allein keine ganze Flasche Wein bestellen werde, und gestehe mir fantasielose Bestellungen zu, weil ich niemandem beweisen muss, was für ein fachkundiger Gast ich bin.