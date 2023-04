Wie sich Seeländer Landwirte gegen Krähen wehren Rabenkrähen können die Saat eines ganzen Maisfeldes auffressen. Dagegen gehen Bäuerinnen und Bauern vor. Für ihre Methoden wünschen sie sich mehr Verständnis in der Bevölkerung. Hannah Frei (BT)

Werden tote Krähen zur Abschreckung auf den Feldern aufgehängt, sorgt das jeweils für Kritik aus der Bevölkerung. (Archivbild) Foto: Tomas Wüthrich

Im Seeland wird in diesen Tagen gesät: Maissamen und Sonnenblumenkerne werden in Reih und Glied in den Boden gebracht und mit einer feinen Schicht Erde bedeckt. Das bleibt nicht lange unbemerkt. Krähen warten nicht gern. Und sie wissen genau: Ist da auf dem Feld eine Linie zu sehen, gibt es für sie nicht nur ein Körnchen zu picken, sondern gleich ein ganzes Festmahl.