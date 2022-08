Bundesgelder für die Mission – Wie sich eine Freikirche mit Steuer­geldern finanziert Hinter einem beliebten Tagungsort in Bern steht eine Freikirche, die mit den Einnahmen das Missionieren finanziert. Naomi Jones

Die eine Hälfte der Tagungslokale an der Fabrikstrasse 12 vermietet eine pfingstliche Freikirche, die andere eine Firma aus dem Dunstkreis des International Christian Fellowship (ICF). Foto: Christian Pfander

Aufgrund der Mail wurde die Kantonsangestellte neugierig. Das Begleitschreiben zur angefragten Offerte für einen Tagungsraum in Bern klang anders als üblich. «Es war enthusiastisch», sagt sie am Telefon, möchte aber nicht mit Namen in der Zeitung stehen. Was die Kantonsangestellte in der Folge über den Mann herausfand, der die Offerte geschickt hatte, machte sie stutzig.