Emmentaler Krimi – Wie sich ein Stradivari-Fälscher ins Unglück stürzt Der eine lieferte die Geschichte, der andere machte daraus einen zwölfminütigen Spielfilm. Ein Duo zeigt sein nominiertes Werk an der Burgdorfer Kulturnacht. Nina-Lou Frey

Der Filmemacher Heinz Gerber (links) produzierte den Streifen «Geruch der alten Geigen» nach der Vorlage des Kurzkrimis von Gabriel Anwander. Foto: Christian Pfander

An den Wänden sind zierliche Geigen in unterschiedlichen Grössen ausgestellt. Weitere Streichinstrumente aus Holz stehen am Boden in Ständern. Vor dem Verkaufstresen unterhalten sich der Hobby-Filmemacher Heinz Gerber und der Krimiautor Gabriel Anwander.

Letzten Sommer diente die Thuner Geigenbauwerkstatt Schranz als Schauplatz der Kurzgeschichte, die Anwander schrieb und Gerber dann zum Spielfilm «Geruch der alten Geigen» verarbeitete. Die beiden lernten sich erst vor kurzem kennen. Der 65-jährige Anwander meint zur Entstehung des Films: «Ich lieferte die Grundlage, sozusagen das Mehl.» Gerber habe daraus den Zopf gebacken. «Und der ist echt gut herausgekommen.»