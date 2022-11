Postkartensammlung aus Goldiwil – Wie sich ein Dorf im Laufe eines Jahrhunderts entwickelt Die Sammlung historischer Postkarten von Arnold Baumann ist zu einem Buch geworden. Aktuelle Vergleichsbilder zeigen den Unterschied von früher zu heute. Murielle Buchs

«Es hat tatsächlich noch Schreibfehler», meint Jürg Suter etwas ungläubig. «Die sind mir beim finalen Durchlesen entgangen.» Suter sitzt zusammen mit Arnold Baumann in dessen Wohnstube in Goldiwil. Die beiden blättern in ihrem neu erschienenen Buch «Goldiwil in Bildern». Dieses umfasst rund 100 historische Postkarten des Dorfes und, ihnen gegenübergestellt, Vergleichsfotos aus den Jahren 2020 bis 2022. «Die Vergleiche zeigen, wie sich Goldiwil über ein Jahrhundert hinweg entwickelt hat», erklärt Jürg Suter.