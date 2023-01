«Emmenthaler Blatt» von 1923 – Wie sich die Krise vor 100 Jahren anfühlte Wir beklagen düstere Stimmung und Teuerung. Liest man im Emmentaler Lokalblatt von 1923, ist die Not eine harte Realität, keine blosse Befürchtung. Stefan von Bergen

Das Bernbiet ist in den 1920er-Jahren bäuerlich geprägt. So wie auf diesem Bild aus dem seeländischen Gampelen von 1925 lebte es sich auch im Emmental. Foto: Staatsarchiv Kanton Bern, BB 04.4.447

Anfang Januar 1923 vermeldet das «Emmenthaler Blatt» (EB) bis in die Niederungen des Bernbiets Berge von Neuschnee. Zudem erneute Pocken-Erkrankungen in der Stadt Bern. Betroffen seien vor allem Kinder in den «vernachlässigten Quartieren der Innenstadt, der Matte und Lorraine».