Sorgen und Rabatte – Wie sich die Berner Läden für den Lockdown rüsten Ab Montag müssen viele Läden schliessen. Das trifft vor allem die kleinen Detailhändler hart. Einige reagieren mit Rabatten, andere mit Innovationen. Rahel Guggisberg

Die Preise purzeln: Mit Zusatzrabatten versucht Loeb, bis zum Samstag die Winterware abzusetzen. Foto: Nicole Philipp

Eine Mutter mit einjährigen Zwillingsmädchen sucht im Loeb in der Kinderabteilung Pullover und Hosen für ihre Kinder. Sie nutzt den drittletzten Tag, an dem die Kleiderläden vor dem Lockdown noch offen sind. «Die Kleinen wachsen so schnell. Ich kann nicht verstehen, warum Blumenläden offen bleiben dürfen, Läden mit Kinderartikeln aber nicht», sagt sie.

Das Warenhaus ist an diesem Donnerstag gut frequentiert. «Es kommen deutlich mehr Kundinnen und Kunden als an einem normalen Januartag», bestätigt der Chef Ronald Christen. In allen Sortimentsbereichen seien die Umsätze höher als sonst, sagt er. Viele Kundinnen und Kunden wollen sich noch mit Artikeln des nicht täglichen Bedarfs eindecken. Nach dem Bundesratsentscheid vom Mittwoch können diese ab Montag bis voraussichtlich Ende Februar nicht mehr im Laden gekauft werden.