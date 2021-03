Geldblog: Lonza, Apple und Amazon – Wie setzt man auf Gewinner-Aktien? Mit der Momentum-Strategie nutzt man Aktien, die bereits gut in Fahrt sind, und hofft, dass der positive Trend anhält. Martin Spieler

Auf Siegeskurs: Pharmazulieferer Lonza überzeugt mit guter Strategie und hohem Gewinnwachstum. Foto: Christophe Bott (Keystone)

Wie ich erfahren habe, soll die Momentum-Strategie der «Buy and hold-Strategie» überlegen sein. Leider habe ich nicht verstanden, was der Unterschied zwischen diesen beiden Anlagearten ist und wie man als Privatanleger bei der Momentum-Strategie vorgehen muss. Können Sie mir dabei behilflich sein? Leserfrage von R.V.

Kaufe Aktien, wenn sie günstig sind, und dann halte sie langfristig, umschreibt in einfachen Worten die Buy-and-hold-Strategie. Diese geht natürlich nur auf, wenn es sich dabei um Qualitätsaktien handelt. Darum suchen Value-Investoren nach Aktien von Unternehmen, die zwar günstig sind, aber verborgene Werte aufweisen und beispielsweise über ein attraktives Kurs-Buchwert-Verhältnis verfügen. Das Ziel ist es, unterbewertete Titel zu entdecken, die dank der hohen Qualität des Unternehmens später ihren wahren Wert entfalten und deren Aktienkurse folgerichtig steigen. Ein klassischer Anhänger der Buy-and-hold-Strategie, der unterbewertete Qualitätsaktien sucht und diese dann zum Teil während Jahrzehnten hält, ist der US-Investor und Milliardär Warren Buffet, der einmal sagte, er kaufe Aktie und verkaufe sie nicht mehr; was in dieser absoluten Form überspitzt ist, aber den Grundsatz gut auf den Punkt bringt.

Bei einigen Aktien wie Coca-Cola mag dies gut gehen, bei anderen indes kann sich eine Buy-and-hold-Strategie indes als fatal erweisen. Jene Privatanleger etwa, die vor vielen Jahren Aktien der beiden Grossbanken CS und UBS zu 70 Franken und mehr gekauft hatten und diese bis heute im Depot behalten haben, können davon ein Lied singen – und schleppen die Titel, die zeitweise noch zehn Franken wert waren, frustriert im Depot mit. Damit eine Buy-and-hold-Strategie wirklich aufgeht, muss die Gewinnqualität eines Unternehmens konstant top sein, wie wir dies hierzulande etwa bei Nestlé sehen.

Einen ganz anderen Weg geht man als Anleger, wenn man eine Momentum-Strategie verfolgt. Vereinfacht gesagt folgt man dabei der Börsenweisheit «The trend is your friend»: Man nutzt Aktien, die einen positiven Trend haben und bereits gut laufen, in der Hoffnung, dass sich dieser gute Lauf noch einige Zeit fortsetzt – eben der Trend noch weiter geht. Jene Aktien, die in der Vergangenheit gut gelaufen sind, dürften dies auch künftig tun, lautet hier die Überlegung.

Ist eine Aktie aufgrund guter Kennzahlen im Höhenflug und bewährt sich die Unternehmensstrategie, setzt sich der positive Trend in der Börsenpraxis tatsächlich oft fort. Gut sichtbar ist dies in der Schweiz beim Börsenstar Lonza. Die Aktien des Pharmazulieferers sind schon einige Zeit auf dem Kurswachstumskurs und dürften es nach den jüngsten Jahreszahlen wohl noch einige Zeit bleiben, zumal das Unternehmen auch in Zukunft ein hohes zweistelliges Gewinnwachstum verspricht und strategisch überzeugende Wege geht.

Auf der Basis der Momentum-Strategie analysieren Investoren Chartformationen, Trendkanäle und das Momentum einer Aktie. Dieses gibt Anhaltspunkte über mögliche weitere Kursbewegungen und allfällige Trendwenden. Hier liegt denn auch eine Schwierigkeit der Momentum-Strategie: Nur einem Trend zu folgen, ist einfach; komplex ist es aber, zu erkennen, wann es bei einem Titel nach langem Aufwärtskurs zu einer Trendwende kommt. Hier braucht es viel Erfahrung und Detailwissen.

Als Privatanleger können Sie auch über Fonds und Exchange Traded Funds in Momentum-Strategien investieren. Eine Möglichkeit dafür bietet beispielsweise der ETF iShares Edge MSCI World Momentum UCITS. Dieser strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus einer Untermenge an MSCI World-Aktien besteht, deren Preis eine Aufwärtstendenz gezeigt hat. Grösste Positionen sind hier – wen wundert es? – die Aktien von Tesla, Apple, Facebook, Microsoft, Alphabet und Amazon, also alles US-Techtitel, die schon extrem gut gelaufen sind.