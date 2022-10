Wahlsysteme in Gemeinden – Wie serbelnde Ortsparteien die Demokratie lähmen 44 Prozent aller Berner Gemeinden wählen ihre Exekutive nach dem Proporzverfahren. Aber was bringt das, wenn es kaum mehr Lokalparteien gibt? Stefan von Bergen

In etlichen Gemeinden sind nicht mehr viele Parteien am Start für die Wahlen – obschon sie eigentlich eine wichtige Rolle spielen müssten. Cartoon: Max Spring

Lange sah es gut aus in Madiswil. Vier Ortsparteien traten in der Oberaargauer Gemeinde mit 3400 Einwohnerinnen und Einwohnern jeweils zu den Gemeinderatswahlen an. Sie rekrutierten zuverlässig neue Leute, wenn Sitze frei wurden. «Wir wurden von Nachbargemeinden beneidet um unsere lebendige Ortspolitik», erzählt der seit 23 Jahren amtierende Gemeindeschreiber Andreas Hasler.