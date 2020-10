Fragen in Langnau – Wie selbstlos sind die Kommissionsmitglieder? Die GLP befürchtet, einzelne Mitglieder würden in der Langnauer Planungskommission eigene Interessen verfolgen. In einer Interpellation spricht sie gar von Missständen. Susanne Graf

Als er aus dem Langnauer Gemeinderat ausschied, machte Bernhard Gerber (SVP) in einem Interview eine Aussage, die bei der GLP die Alarmglocken läuten liess. Urs Baumann

Sie vermuten derart gravierendes Fehlverhalten, dass sie zur Aussage kommen: «Die Integrität unserer Institutionen scheint infrage gestellt.» Aus dieser Sorge heraus haben die Langnauer GLP-Parlamentarier Samuel Brechbühl, Michael Moser und Erika Röthlisberger im Grossen Gemeinderat eine Interpellation eingereicht.

Was ist passiert? Auf Ende letzten Jahres ist der SVP-Gemeinderat Bernhard Gerber aus der Exekutive ausgeschieden. Er war verantwortlich für das Ressort Planungen und sagte in einem Interview mit dieser Zeitung auf die Frage, was er seinem Nachfolger mit auf den Weg gebe: «Eine der Schwierigkeiten ist es, zu durchschauen, wenn verschiedene Gruppierungen in Kommissionen positioniert werden, die Eigeninteressen vertreten könnten.» (Hier gehts zum ganzen Interview.)