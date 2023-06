Francesco Rappa wird höchster Berner – Wie sein Vater aus ihm einen Schweizer machte Francesco Rappa wuchs in Burgdorf zwischen zwei Mentalitäten auf. Einen Satz seines Vaters hat der 56-jährige Mitte-Politiker noch immer im Ohr. Brigitte Walser

Das Bild vom Schwingfest 2013 hängt im Büro von Francesco Rappa. Das Schwingen beschäftigt ihn auch in den kommenden Monaten. Foto: Adrian Moser

Es sind seine Erinnerungen an eine Kindheit im Emmental: Tintenfische in Holzfässern und intensiver Geruch von Stockfisch, Pecorino Pepato und Chianti-Flaschen in verschiedensten Formen.