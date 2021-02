SCL Tigers: Dämpfer zum Jubiläum – Wie Schulbuben: Langnau ist gegen Zug chancenlos 0:4 nach 17 Minuten, 4:9 zum Schluss. Die SCL Tigers ziehen im Jubiläumsspiel zum 75. Geburtstag einen rabenschwarzen Abend ein. Marco Oppliger

Die SCL Tigers sind bedient: Sebastian Schilt, Federico Lardi und Ivars Punnenovs lassen bereits nach 17 Minuten und dem 0:4 die Köpfe hängen. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Sogar Todd Elik ist gekommen. Platziert hat sich der Langauer Kultspieler - welch Ironie - direkt hinter der Strafbank, wo er mit Stinkefinger und Bier grüsst. Elik ist nur eine von Dutzenden Figuren, welche Fans gebastelt haben, damit die SCL Tigers das Jubiläumsspiel zum 75. Geburtstag nicht vor ganz leeren Rängen begehen müssen.

Doch trotz künstlichen Fans und Spezialtrikot - es wird für die Langnauer ein Abend zum Vergessen. Im ersten Drittel werden sie vom EVZ regelrecht überfahren und sind mit dem 0:4-Rückstand noch gut bedient. Am Ende resultiert eine 4:9-Niederlage, weil die Zuger nach ihrem Startfurioso den Fuss gewaltig vom Gas nehmen.

Berger trifft den Nagel auf den Kopf

Immerhin liefert dafür ein Langnauer das Bonmot des Abends. Nach einem Wortgefecht mit Schiedsrichter Alex Dipietro meint Pascal Berger kopfschüttelnd zu Goalie Ivars Punnenovs: «Die si no schlechter aus mir.» Natürlich sind die Spielleiter an diesem Abend nicht fehlerfrei. Aber die Arbeitsleistung der SCL Tigers verdient nach den ersten 20 Minuten nur eine Bezeichnung: miserabel. Sie kommen stets einen Schritt zu spät, verlieren praktisch jeden Zweikampf - es wirkt, als würden Männer gegen Schulbuben spielen. Und einer ragt aus dem Zuger Kollektiv besonders hervor: Erik Thorell. Der Flügel erzielt die beiden ersten Tore unter gütiger Langnauer Mithilfe.

Mit zunehmender Spieldauer entwickelt sich das Rencontre dann zu einem wilden Hin- und Her. Die Langnauer kommen zwischenzeitlich bis auf zwei Tore heran, lassen den EVZ dann aber wieder ziehen.

Verliert zu Spielbeginn nach einem Check das Gleichgewicht – und mutiert dann zum Pechvogel. Der Langnauer Verteidiger lässt Thorell vor dem 0:2 ziehen und fällt später nach einem Schuss in den Unterleib verletzt aus. Luca Hollenstein

Absolviert gegen die SCL Tigers sein elftes Spiel in dieser Saison von Beginn weg. Der Zuger Keeper verbringt zunächst einen relativ geruhsamen Abend, und muss sich doch viermal geschlagen geben. Joël Bieri

Nach seinem NL-Debüt in Genf kommt der Topskorer der Langnauer Elite-Junioren auch gegen Zug zum Einsatz und schiesst sogar sein erstes Tor (zum 4:6).

Und doch darf sich Langnau noch Playoff-Hoffnungen machen

Die SCL Tigers holen weniger als einen Punkt pro Spiel, sie stehen auf Rang 11. Und doch: Langnau darf sich nach wie vor Hoffnungen auf das Playoff machen. Möglich macht es die Modusänderung, durch welche sich die Mannschaften auf den Rängen 7 bis 10 im sogenannten Pre-Playoff noch für den Viertelfinal qualifizieren können. Ambri (10.) ist nur sechs Zähler von den SCL Tigers entfernt und hat erst noch ein Spiel mehr auf dem Konto. Vor allem aber verlieren die Leventiner, wie auch die auf Platz 9 liegenden Lakers, oft. Weshalb es in den nächsten Wochen durchaus noch spannend werden könnte.

Dann aber müssen sich die SCL Tigers im Vergleich zum Auftritt im Jubiläumsspiel markant steigern. Am Sonntag sind in Rapperswil mit Blick auf die Tabelle Punkte Pflicht. An sich würden die Langnauer danach auf Lausanne und Ambri treffen. Doch beide Teams befinden sich in Quarantäne. Immerhin: Lausanne wurde vom Waadtländer Kantonsarzt vorsorglich nur bis Sonntag aus dem Verkehr gezogen. Zumindest die Partie vom Dienstag ist Stand Freitagabend noch nicht verschoben worden.