Geräusche, Gerüche und Geschmäcker: Ob positiv oder negativ, die Schulzeit bleibt ein Leben lang haften. Foto: Getty Images

Wenn ich an meinen Eintritt in die Primarschule denke, 1979 in ländlicher Gegend, kommt – anders als bei diesen Kolleginnen und Kollegen – kein einziges Bild in mir hoch. Und gäbe es dieses eine Foto in meinem Album nicht, das mich am Tag der Einschulung mit gelbem, nassem Regenmantel und einem jener sperrigen Schulranzen zeigt, die damals einfach nur steif und unbequem waren und heute von Hipster-Eltern als überteuertes Retro-Produkt auf den Rücken ihrer Erstklässler geschnallt werden, wüsste ich noch nicht mal, dass es an diesem Tag in Strömen regnete.