Abstand und Masken – Wie Schüler und Lehrer die Corona-Regeln brechen Einige Kantone stellen Mängel bei der Einhaltung von Schutzkonzepten fest – andere kontrollieren die Bildungseinrichtungen gar nicht erst. Roland Gamp

Oft müssen die Schulinspektoren nicht die Kinder, sondern die Lehrer ermahnen. Foto: Matthias Balk (dpa)

680 Kinder schickte die Schule Milchbuck am vergangenen Montag nach Hause, vom Kindergärtler bis zum Sekundarschüler. Auch 120 Mitarbeiter mussten vorübergehend in Quarantäne. Denn mehrere Personen waren zuvor positiv auf Covid-19 getestet worden – «MIT MUTATION», wie die Leitung der Stadtzürcher Schule in Grossbuchstaben an die Eltern schrieb.

Zum Ausbruch kam es, obwohl die Einrichtung ein 16-seitiges Schutzkonzept vorgibt. «Beim Betreten eines neuen Raumes werden die Hände gewaschen», steht darin. Die Abstandsregeln und die Maskenpflicht sind geregelt. Sportgegenstände oder Computer müssen von jedem Nutzer gereinigt werden. «Speisen und Getränke dürfen nur sitzend konsumiert werden», heisst es im Regelwerk.