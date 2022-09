Wenn ich von einem Besuch in der Schweiz nach Kalifornien zurückkehre, fragen mich meine Freundinnen, wie es so war. Ich sage immer: «It was beautiful», und ich meine es. Wenn ich in der Schweiz bin, fällt mir jedes Mal auf, wie viel Schönheit es dort gibt. Ich denke dabei nicht nur daran, dass sich auf kleinster Fläche ein landschaftliches Highlight ans andere reiht oder dass wir die höchste Museumsdichte der Welt haben. Ich denke an die kleinen Hübschheiten des Alltags, die mir gar nicht aufgefallen waren, als ich noch nicht im Ausland lebte.