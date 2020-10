Verkehr in Bützberg – Wie schnell darf man hier fahren? In der Brunngasse kam es zu einer verwirrenden Situation: Es waren sowohl Tempo 30 als auch Tempo 40 signalisiert. Das Problem ist inzwischen behoben.

30 oder 40 – was gilt denn nun? Diese Frage stellte sich kürzlich ein Leserin, als sie in der Brunngasse in der Gemeinde Thunstetten-Bützberg unterwegs war. Es war dort nämlich gleich beides signalisiert: Tempo 30 am Boden, Tempo 40 auf dem Verkehrsschild. Sie hielt die Szene mit einem Foto fest.

Das sei eigentlich etwas für die Fasnachtszeitung, sagt Bauverwalter Daniel Dubach und lacht. Tatsächlich sei es so, dass in Bützberg an der Brunngasse, an der Rainstrasse und am Rosenweg Tempo 30 markiert worden ist. Die alten Verkehrsschilder wiederum, die Tempo 40 signalisierten, wurden erst drei Tage später entfernt. Weshalb es für kurze Zeit eine Diskrepanz im Verkehrsregime gab. In Absprache mit der Polizei, betont Dubach. «Sie hat ihr Okay dafür gegeben.»