Dieser Berner spielt den «Amok-Rentner» – Wie schlüpft man in die Haut eines Täters? Manfred Liechti wird 2022 in einem Spielfilm als Peter Hans Kneubühl zu sehen sein – es ist nicht der erste gebrochene Charakter, den der 64-Jährige verkörpert. Regula Fuchs

Hatte eine Kindheit voller «rabenschwarzer Momente»: Manfred Liechti. Foto: Adrian Moser

Er hat so viele kantige Typen gespielt, man ist beim Treffen fast ein wenig überrascht, wie freundlich und sanft Manfred Liechti ist. Der Berner, 64, grauer Haarkranz, geblümtes Hemd, hatte schon zahlreiche, vor allem kleinere Rollen in Film und Fernsehen. Liechti war in den Serien «Wilder» und «Gotthard» zu sehen, er war 2002 mit «Im Namen der Gerechtigkeit» für den Schweizer Filmpreis nominiert und brachte 2006 in «Die Herbstzeitlosen» als Dorfkönig die Nation zum Schmunzeln.

2022 wird Manfred Liechti in einer weiteren markanten Rolle auftreten: Er spielt im Film «Peter K.» den als «Amok-Rentner» betitelten Peter Hans Kneubühl, der sich 2010 gegen die Zwangsräumung seines Hauses wehrte und dabei einen Polizisten schwer verletzte.