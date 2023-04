«Apropos» – der tägliche Podcast – Wie schlagen sich die zwei Neuen im Bundesrat? Rund 100 Tage sind Elisabeth Baume-Schneider (SP) und Albert Rösti (SVP) im Amt. Bundeshaus-Chef Fabian Renz ordnet ein, wo sie bisher Erfolg hatten – und wo es für sie schwierig wird. Fabian Renz als Gast Philipp Loser als Host Sophie Ambühl als Produzentin Laura Bachmann als Produzentin

Die Vereidigung nach der Wahl am 7. Dezember 2022: Elisabeth Baume-Schneider spricht das Gelübde, Albert Rösti hört zu. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Albert Röstis Wahl in den Bundesrat am 7. Dezember 2022 war wenig überraschend. Mit Elisabeth Baume-Schneiders Wahl hatten dagegen nur wenige gerechnet. Seit gut 100 Tagen sind die neue Bundesrätin und der neue Bundesrat nun im Amt. Baume-Schneider als Justizministerin, Rösti als Energieminister.

Womit sind die beiden bisher aufgefallen? Was sind die grössten Schwierigkeiten ihrer Ressorts – und wie werden sie die Bundespolitik in den nächsten Jahren prägen? Darüber spricht Fabian Renz, Leiter der Bundeshaus­redaktion, in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeber ist Philipp Loser.

Fabian Renz leitet das seit 2018 bestehende Bundeshausteam der Redaktion Tamedia. Mehr Infos @renzfabian01 Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Mehr Infos @laurajbachmann

