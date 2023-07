Wiedersehen mit dem Kulttrainer

Die prominenteste Figur der Westschweizer steht an der Seitenlinie. Marco Schällibaum (61) ist gerade so was wie die Wiederentdeckung unter den Schweizer Fussballtrainern. 2022 führte er die AC Bellinzona in die Challenge, nun Yverdon in die Super League.

In Teilen der YB-Anhängerschaft geniesst er Kultstatus. Von 1999 bis 2003 coachte er die Berner, 2001 gelang unter ihm der Aufstieg.

Er zeichnete für die Young Boys verantwortlich, als diese im Stadion Neufeld für Begeisterung sorgten. Die Namen damals: unter anderen Gürkan Sermeter, Thomas Häberli, Erich Hänzi.