Schweiz – Griechenland - Granit Xhaka positiv auf Corona getestet

Italien im Hinterkopf

Bevor wir hier von der Winter-WM und dem Titel fantasieren, muss sich die Schweiz überhaupt für Katar qualifizieren – was gar nicht so einfach ist, wenn man zu derselben Gruppe wie Europameister Italien gehört. Und was noch schwieriger ist, wenn sich nur der Erste direkt die Teilnahme an der Endrunde sichert. Das Duell mit Italien folgt bereits am Sonntag, ebenfalls in Basel.

Damit es nicht vergessen geht: Am kommenden Mittwoch spielt die SFV-Auswahl noch einmal, dann in Belfast gegen Nordirland, auch dort geht es um Punkte für die WM-Qualifikation.