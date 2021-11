Porträt-Reihe «Angetroffen» – Wie Sandra Schneider mit Pengin die Welt erobern will Der kleine Pinguin Pengin sieht viel frischer aus, als er ist. Aber weil gutes Design zeitlos ist, macht er sich erst jetzt auf, die Welt zu erobern. Marco Zysset

Wer Sandra Schneider trifft, trifft auch Pengin. Und wer Pengin begegnet, trifft immer auch einen Teil von Sandra Schneider. Die gebürtige Steffisburgerin ist Teil der Berner Designmarke Minimono, in deren Kreativ-Nest Pengin ausgebrütet wurde. Den Weg von der Idee bis zum Videoclip, der jüngst auf Youtube online ging, im Detail zu beschreiben, würde hier den Rahmen sprengen. Nur so viel: Pengin entstand vor mehr als 20 Jahren – und wurde ganz anders flügge als so viele seiner Zeitgenossen in der Comicwelt von Hello Kitty, Walt Disney oder Paw Patrol.