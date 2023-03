Als Teilzeit-Landwirt und Selbstversorger hätte ich einen kleinen, schilfgedeckten Hof an einem idyllischen Seeufer. Mit meiner Partnerin und meiner Familie hielte ich einige Tiere – Ziegen, Gänse, Hühner, Pferde, einen Hund und Katzen. Neben dem Haus würden sich Gemüse- und Früchte-Kulturen ausbreiten. Hochstamm-Obstbäume, teils schon alt und mächtig, spendeten Schatten. Vater und Mutter, die mir vor Jahren den Hof übergeben hätten, würden noch mithelfen im Betrieb, ab und zu auch unsere Kinder. Wir hätten es alle gut miteinander. Ich genösse eine gewisse Bildung und einen gewissen Wohlstand, hätte ab und zu sogar frei, könnte Bücher lesen, malen, musizieren, Freunde besuchen, zu Fuss die weite Umgebung erkunden. Ab und zu begäbe ich mich per Pferd in eine nahe, lebendige Grossstadt. Motoren gäbe es keine, schon gar keine lärmigen, und doch stünden diverse moderne Angebote zur Verfügung – von verschiedensten Unterhaltungs- und Kulturangeboten bis hin zu einem menschlich geprägten, kompetenten Gesundheitswesen.