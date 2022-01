Hightech im Kuhstall – Wie Saatroboter und Milchsensoren den Bauern ersetzen Die Landwirtschaft wird immer digitaler. Forscher Stefan Gfeller weiss, wo die Technik dem Bauern unter die Arme greift, was noch kommt – und wo die Grenzen liegen. Sheila Matti

Stefan Gfeller beschäftigt sich mit den Herausforderungen in der Landwirtschaft und mit der Frage, wie man diese über Technologie meistern kann. Foto: Adrian Moser

Selbst über den Rebberg surren sie mittlerweile: Drohnen, von unzähligen Propellern in der Luft gehalten, während aus dem darunter angebrachten Tank feiner Sprühnebel dringt.

Die ferngesteuerten Fluggeräte sind in der Landwirtschaft mittlerweile angekommen. Sie werden nicht nur für das gezielte Verteilen von Pflanzenschutzmitteln eingesetzt, sondern auch zum Düngen, zum Platzieren von Schlupfwespenlarven im Mais – schlüpfen diese, fressen sie Schädlinge – oder zum Auffinden von Rehkitzen vor dem Mähen.

Kein Wunder, kommen den meisten Menschen erst einmal Drohnen in den Sinn, wenn sie an technische Möglichkeiten in der Landwirtschaft denken. Ein Reflex, den Stefan Gfeller nur bedingt verstehen kann: «Viel zu oft beschäftigt man sich mit einer angesagten Technologie und überlegt, wie man diese nutzen könnte. So auch bei den Drohnen.»