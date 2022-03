Analyse zum Krieg in der Ukraine – Wie Russlands Angriffstaktik jetzt aussehen könnte Die bisherigen Rückschläge für Putins Invasionsarmee sind das Resultat übereilter Vorannahmen. Doch alles spricht dafür, dass die russische Armee Kiew nun mit rücksichtsloser Gewalt erobern will. Meinung Tomas Avenarius

«Hier leben Menschen»: Die tschetschenische Hauptstadt Grosny wurde von der russischen Armee im Ersten Tschetschenien-Krieg in Schutt und Asche gelegt.

«Kein Operationsplan überlebt den ersten Feindkontakt», ist ein Satz, der in jedem Lehrbuch der Strategie steht. Wladimir Putin hätte ihn bei Helmuth von Moltke nachlesen können, einem preussischen Feldherren des späten 19. Jahrhunderts. Der gilt auch in Russland als einer der grössten Strategen; Moltke machte sich trotz seiner erfolgreichen eigenen Feldzüge wenig Illusionen darüber, dass an Generalstabsschreibtischen ausgearbeitete Szenarien unzulänglich sind. Moltkes Warnung in Twitter-knapper Sprache: Der beste Plan A taugt nicht ohne einen noch besseren Plan B.