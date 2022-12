Lukrative Hinterlassenschaft – Wie Römerstrassen zu Wohlstand führten Entlang der Strassen, die die alten Römer in Europa anlegten, gibt es noch heute mehr Reichtum. Über eine sehr langfristige Investition. Niccolò Schmitter

Die römischen Strassen prägen Europa bis heute, selbst wenn sich längst nicht mehr erhalten sind, wie die Via Appia im antiken Rom. Foto: iStockphoto/Getty Images

Der Ruf nach Investitionen in die Infrastruktur ist eine Forderung, die in allen politischen Lagern positive Resonanz findet. Von einem gut ausgebauten Verkehrsnetz profitieren Kapital und Arbeitnehmer ja gleichermassen. Klar, man muss Geld in die Hand nehmen, aber langfristig haben alle etwas davon. Wie langfristig genau, das will jetzt eine Gruppe von Ökonomen herausgefunden haben, ihre Ergebnisse haben sie im «Journal of Comparative Economics» veröffentlicht. Vorweg: Der Nutzen ist demnach tatsächlich sehr langfristig.