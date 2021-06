Kolumne «Bern & so» – Wie riecht Regen? Von Erkenntnissen auf dem Erdbeerfeld. Simone Lippuner

Neulich auf einem Erdbeerfeld im Seeland. Mein Sohn schiebt sich das vierzigste Beeri in den Mund, das Gesicht rot verschmiert, er strahlend wie ein Clown. Wir füllen Kübel um Kübel, für uns und unsere Freunde, für die Sommerfeste, die wir wieder feiern dürfen. Sagt eine Frau in der Reihe nebenan zu einer anderen: «Da wartet man das ganze Jahr genau darauf, dann ist alles so schnell vorbei.» Die andere erwidert: «Meinst du die Erdbeersaison?» «Nein», erwidert die andere, «den ganzen Sommer.»

Die Kolumne Infos einblenden Simone Lippuner, Kolumnenbild Bern und so. BZ In der Kolumne «Bern & so» teilen Simone Lippuner, Michael Bucher, Martin Burkhalter und Sandra Rutschi abwechselnd ihre kleinen und grossen Beobachtungen rund ums Leben im Kanton Bern.