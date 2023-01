Nach Unfall in Heimberg – Wie Rennfahrer Hügli im Spitalbett den Pokal holte Mit seinem BMW-Oldtimer feierte der Heimberger Bruno Hügli in Deutschland Erfolge und stand vor dem Titelgewinn. Dann schien ein schwerer Unfall alle Träume zunichtezumachen. Michael Gurtner

Der Rennfahrer Bruno Hügli mit seinem BMW 2002, mit dem er in seiner Kategorie in Deutschland den Titel im Gleichmässigkeitsfahren gewann. Foto: PD

Er war so nah dran. Führte die Gesamtwertung an, war auf dem besten Weg, den Pokal zu holen. Dann kam das letzte Rennen – und ausgerechnet jetzt gab der Motor von Bruno Hüglis BMW 2002 den Geist auf. Das war 2019. Doch im vergangenen Herbst präsentierte sich die Ausgangslage exakt gleich, wieder stand er vor dem Finallauf zuvorderst in der Rangliste. Und für Bruno Hügli war klar: Diesmal sollte alles anders kommen.