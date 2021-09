Leser fragen Peter Schneider – Wie redet man mit Impfgegnern? Die Frage treibt derzeit viele um. Hier die Erklärung, was sie mit Whisky, den Beatles und Kryptowährungen zu tun hat. Peter Schneider

Welche Art von Diskussion ist da sinnvoll und möglich? Foto: Arnulf Hettrich (Imago Images)

Wie und warum soll ich mit Impfgegnern diskutieren? E.W.

Liebe Frau W.

Weder ist Ihre Frage originell noch wird es meine Antwort sein. Aber offenbar muss im Moment alles mindestens hundertmal wiederholt werden (Vorschlag für einen Schlagzeilen-Bastelbogen: DIE IMPFUNG: Was bringt sie wirklich?).

Seis drum. Schauen wir uns einmal verschiedene Formen von möglichen Diskussionen an. Nr. 1: Eine Diskussion (gern auch «Debatte» genannt) darüber, ob man Whisky mit Eis oder ohne trinken sollte. Geht mir zwar am Arsch vorbei wie alle Benimmfragen, aber für die, die es interessiert ... Why not? Menschlicher Smalltalk ist dasselbe wie das Lausen für die Affen.