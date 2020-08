Zusammenfassung der Medienkonferenz

Der Regierungsrat verschärft die Massnahmen. Ab Donnerstag gilt eine Maskenpflicht in allen Geschäften und Märkten in Innenräumen. Ebenso müssen Restaurants zwingend die Daten ihrer Gäste erfassen. Ausserdem sind in Innenräumen nicht mehr als 100 Personen erlaubt, Clubs werden auf 300 Personen beschränkt. Ebenfalls gilt eine Beschränkung von 100 Personen für Veranstaltungen ohne Schutzkonzept.

Mario Fehr stellte fest, dass die Schweiz bisher gut gefahren sei und dass die Bevölkerung sich umgewöhnt habe. Meistens würden sie die Regeln beachten. So schüttle niemand mehr Hände, sagte er.

Kantonsärztin Christiane Meier erklärt, wieso das Contact Tracing teils lange dauert. Sie macht ein Beispiel:

Am 1. Tag geht eine Frau an eine Party, am 3. Tag spürt sie Symptome, am 5. Tag wird sie getestet, am 6. Tag liegt das positive Resultat vor. Die Frau ist ein Indexfall. Am Tag 7 hat das Tracing-Team eine Liste mit allen Kontakten der Party. Es verschickt Massen-SMS und -E-Mails. Da die Inkubationszeit 14 Tage beträgt, kann es dauern, bis weitere Angesteckte eruiert sind.

Was in Zürich gilt, sehen Sie auch in unserer Übersicht.