Romantische Komödie «Bros» – Wie «Pretty Woman», aber mit Männern Der Schauspieler und Drehbuchautor Billy Eichner ist die Schlüsselfigur in der ersten schwulen Liebesgeschichte eines grossen Hollywoodstudios. Matthias Lerf

Liebe im goldenen Licht: Aaron (Luke Macfarlane) und Bobby (Billy Eichner) wollen sich eigentlich nicht binden. Aber dann … Foto: Universal Studios

Billy Eichner ist eine bekannte TV-Persönlichkeit in den USA, in seiner Show «Billy on the Street» haut er auf den Strassen von New York offensiv Menschen an und verwickelt sie in absurde Spiele. Kürzlich war er in eigener Sache unterwegs. Begleitet von einigen Frauen, schrie er den Leuten ins Gesicht: «Ich und diese Lesben wollen, dass ihr euch ‹Bros› anschaut. Macht ihr das?»