Sport und Politik – Wie politisch dürfen Sportlerinnen sein? Klima-Allianz, Trinkwasser und Rassismus: Auch in der Schweiz äussern sich Athleten immer häufiger zur Politik. Das sorgt oft für Kritik. Warum eigentlich? Fabian Sangines , Marcel Rohner

Bundesrätin Simonetta Sommaruga (links) Skifahrerin Michelle Gisin (Mitte) und die SAC-Präsidentin Françoise Jaquet posieren auf dem Titlis. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Am Sonntagmorgen meldet sich Kay Voser nochmals: «Siehst du? Genau darum äussern sich Sportler nicht.» Dazu ein Link zu einem «Weltwoche»-Artikel, einer Grätsche gegen den ehemaligen Fussballprofi. Genauer gesagt gegen sein Engagement fürs CO₂-Gesetz. Viele Leserkommentare sind gehässig, teilweise beleidigend. Auch der Artikel ist bissig, ein Eigentor sei es, dass sich ausgerechnet einer für den Klimaschutz einsetze, der früher berufsbedingt selber viel gereist sei und in energiefressenden Stadien gespielt habe. Angelehnt an Vosers Leben nach dem Sport schliesst der Autor: «Muss augenöffnend sein, dieses Soziologiestudium.»