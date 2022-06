Staatsunternehmen Schweizer Salinen AG – Wie Politiker auf Kosten der Salzkonsumenten süsse Reisli machen Mal geht es nach Ibiza, mal in die Camargue: Regierungsratsmitglieder reisen auf Kosten des Staatsunternehmens Schweizer Salinen AG regelmässig ins Ausland – und das ziemlich komfortabel. Markus Häfliger

Mitten in die Recherche für diesen Artikel platzt ein überraschender Anruf aus Zug. Am Apparat ist Finanzdirektor Heinz Tännler. Er habe erfahren, sagt der SVP-Politiker, dass diese Zeitung eine Medienanfrage an die Schweizer Salinen AG gerichtet habe. Dazu möchte Tännler dringend etwas loswerden.

Die Schweizer Salinen AG: Das ist jenes Unternehmen, das sich im Besitz der Kantone befindet und in der Schweiz das Salzmonopol hat. Jedes Kilo Streusalz, das eine Schweizer Gemeinde auf ihren Strassen verteilt, wird von der Schweizer Salinen AG hergestellt. Jedes Kilo Speisesalz, das in der Migros verkauft wird, stammt entweder ebenfalls von den Schweizer Salinen – oder sein Import wurde von der Monopolfirma eigens bewilligt.

Das Schweizer Salzmonopol Infos einblenden Das Salzregal haben in der Schweiz die Kantone inne. Kritiker reden vom Salzmonopol oder sogar von einem Salzkartell. Das heisst: Nur die Kantone dürfen mit Salz handeln. 1973 schlossen sie einen Konkordatsvertrag und übertrugen die Rechte und Pflichten des Salzhandels auf die Schweizer Salinen AG. Sie hat ihren Sitz in Pratteln BL und gehört den 26 Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein. Heute produziert dieses Staatsunternehmen in drei Salinen in Schweizerhalle BL, Riburg AG und Bex VD jährlich bis zu 600’000 Tonnen Salz. Deutlich mehr als die Hälfte davon wird als Streusalz verwendet. Andere Unternehmen, die mehr als 50 Kilo Salz in die Schweiz importieren möchten, brauchen eine Bewilligung, die ebenfalls von der Schweizer Salinen AG ausgestellt wird. 2021 machte das Unternehmen mit 233 Mitarbeitenden einen Umsatz von 143 Millionen Franken und einen Gewinn von 26,5 Millionen. 13,25 Millionen wurden als Dividenden an die Kantone ausgeschüttet. (hä)

So weit, so bekannt. In der Medienanfrage, die Heinz Tännler aufgeschreckt hat, wollte diese Zeitung von der Schweizer Salinen AG nun aber wissen, warum Verwaltungsräte eines Schweizer Staatsunternehmens regelmässig auf Firmenkosten ins Ausland verreisen.

Tännler ist von Amtes wegen Mitglied des Verwaltungsrats. Und darum wolle er nun etwas klarstellen, sagt er am Telefon. «Ich habe an diesen Reisen – die Salinen nennen sie Bildungsreisen – nie teilgenommen.» Auf Nachfragen mag Tännler nicht antworten, und so ist das Telefongespräch ziemlich rasch zu Ende. Doch bevor er aufhängt, betont Tännler noch einmal: Er sei nie dabei gewesen!

Man muss sagen: Heinz Tännler hat etwas verpasst.

«Diese Reisen»: Sie finden in der Regel alle zwei Jahre statt, dauern vier Tage und führen meist ins Ausland. Auf Firmenkosten eingeladen sind: alle Verwaltungsratsmitglieder der Schweizer Salinen AG – und das sind viele, 27, um präzise zu sein. Alle Kantone ausser Genf haben im Verwaltungsrat einen Sitz, der in fast allen Fällen von einem Regierungsratsmitglied besetzt wird. Hinzu kommt ein Präsident (derzeit der Innerrhoder Alt-Regierungsrat Köbi Frei) sowie eine Ministerin des Fürstentums Liechtenstein, das ebenfalls am Salzkartell der Kantone beteiligt ist.

2016 reisten die Verwaltungsrätinnen und -räte zuerst nach Ibiza und dann nach Barcelona.

2018 machte man sich zunächst auf ins österreichische Salzburg (!) und von dort weiter nach Berchtesgaden und Bad Reichenhall in Deutschland.

Die für 2020 geplante Reise wurde wegen der Pandemie auf 2021 verschoben: Sie führte nach Südfrankreich in die Camargue.

Nur einmal in letzter Zeit, 2015, blieb man in der Schweiz und besuchte das Salzbergwerk in Bex VD – doch auch damals mochte die Reisegruppe nicht auf einen themenfremden Abstecher ins Ausland verzichten, nach Évian (F).

Im Helikopter über die Camargue

15 amtierende oder ehemalige Regierungsräte liessen sich 2021 die Reise in die Camargue nicht entgehen. Das Teilnehmerfeld reichte regional und parteipolitisch von der Bernerin Beatrice Simon und dem Aargauer Markus Dieth (beide Die Mitte) über den St. Galler Marc Mächler (FDP) bis zur Schaffhauserin Rosmarie Widmer Gysel (SVP).

Nach der Anreise im TGV checkte die illustre Reisegruppe am 16. September 2021 in Arles für drei Nächte im 5-Stern-Boutiquehotel L’Arlatan ein. Nur schon das Hotel ist eine Reise wert: Auf den Resten einer römischen Basilika erbaut, wurde es unlängst mit enormem Aufwand renoviert und neu gestaltet. Einzigartig sind seine riesigen Mosaiken aus zwei Millionen Keramikfragmenten.

Feudale Absteige mit zwei Millionen Keramikkacheln: 5-Stern-Hotel L’Arlatan in Arles. Foto: PD

Von dieser sehr komfortablen Basis aus startete die Reisegruppe zu Ausflügen in die Camargue. Der Höhepunkt zumindest in vertikaler Hinsicht: ein Helikopterflug über die riesige Meersalzsaline bei Aigues-Mortes.

Diese Trips seien «Studienreisen»: Das sagt Urs Hofmeier, der Geschäftsführer der Salinen AG, auf die Frage, warum der Verwaltungsrat eines Schweizer Staatsunternehmens auf Firmenkosten ins Ausland reise. Hofmeier verweist auf den Swiss Code of Best Practice. Dieser verpflichte den Verwaltungsrat, «für seine eigene Aus- und Weiterbildung besorgt» zu sein. Darum organisiere man alle zwei Jahre Besichtigungen von anderen Salzwerken in Europa. «Die Reisen adressieren jeweils ein Thema, welches in engem Zusammenhang mit anstehenden strategischen Entscheiden des Verwaltungsrats steht», so Hofmeier.

Als Weiterbildung will Hofmeier auch den Helikopterflug verstanden wissen. Vor der Studienreise 2021 sei in der Öffentlichkeit «rege diskutiert» worden, dass man den schweizerischen Salzbedarf auch mit Meersalz decken könnte. Der Blick aus der Luft habe es den Verwaltungsratsmitgliedern erlaubt, den riesigen Flächenbedarf zu sehen, der mit der Mehrsalzproduktion einhergehe.

Der Blick, der sich den Regierungsräten aus dem Helikopter bot: Becken zur Meersalzgewinnung bei Aigues-Mortes in der Camargue. Foto: Imago Images / Andia

Salz ist viel teurer in der Schweiz

Tatsächlich gab es in den letzten Jahren immer wieder Kritik am Salzkartell der Kantone. 2018 kritisierte die Eidgenössische Finanzkontrolle, wegen des Monopols sei das Streusalz in der Schweiz zwei- bis viermal so teuer wie im Ausland.

Der Bundesrat hielt schon 2005 fest, das Salzregal habe sich überlebt. Es sei «heute nicht mehr erforderlich», um die Versorgung mit Speise- und Streusalz zu gewährleisten. Die Landesregierung befürwortete darum explizit die Aufhebung des Monopols – befand aber, die Kantone müssten die Initiative ergreifen. Doch diese denken nicht daran. 2016 lancierte die GLP unter Ägide ihres damaligen Generalsekretärs Michael Köpfli in mehreren Kantonen Vorstösse zur Abschaffung des Monopols. Sie scheiterten allesamt.

Salinen-Chef Hofmeier hält das staatliche Salzmonopol, das aus dem Mittelalter stammt, auch im 21. Jahrhundert noch für sinnvoll. Die einheimische Produktion stelle sicher, dass die Schweiz auch in strengen Wintern immer genügend Streusalz habe. Zudem sorge sie für «solidarische Preise», das heisst: Das Salz ist in Basel, das nahe an den Rheinsalinen liegt, gleich teuer wie im fernen Puschlav. Neuerdings dienen den Salinen auch die Covid-Krise und der Ukraine-Krieg als Argument. Die derzeitigen Lieferprobleme bei wichtigen Gütern zeigten, dass eine einheimische Salzproduktion «für eine nachhaltige Landesversorgung von grossem Vorteil ist», meint Hofmeier.

Made in Switzerland: Salzlager im Kuppelbau Saldome der Saline Riburg in Rheinfelden. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Zeit für Kultur und Kulinarik

Dass die Salinen ihr Monopol selbst gegenüber den eigenen Verwaltungsräten immer neu verteidigen müssen (oder wollen), illustriert der Helikopterflug über die Camargue. Aus der Luft habe man erkennen können, welche enormen Flächen nötig wären, um die Schweiz mit Meersalz zu versorgen, sagt Hofmeier. Er hat es ausgerechnet: Ein Drittel des ganzen Kantons Baselland müsste überflutet werden. Der Heliflug, so Hofmeier, habe es den Verwaltungsräten erlaubt, «die teils emotional geführte Diskussion über Meersalzimporte in einen grösseren Zusammenhang zu stellen».

Im Rahmenprogramm waren Emotionen dann aber durchaus erwünscht: Neben der Besichtigung der südfranzösischen Saline blieb viel Zeit für sehr viel Kultur, Natur und Kulinarik. Die Politikerinnen und Politiker genossen einen Stadtrundgang durch Aigues-Mortes, besuchten in Arles die Fondation Vincent Van Gogh und das Kulturzentrum Luma. Sie erlebten eine halbtägige ornithologische Führung in der Camargue. Und sie verbrachten einen Abend in einer Manade, wo die berühmten Camargue-Stiere gezüchtet werden. Aus- und Weiterbildung auch in südfranzösischem Stierkampf also.

Ähnlich reichhaltig war das Rahmenprogramm auch bei den früheren Reisen nach Österreich, Deutschland und Spanien – neben dem obligaten Besuch von lokalen Salzwerken natürlich. Diese früheren Reisen scheinen mehreren Alt-Verwaltungsräten so gut gefallen zu haben, dass sie sich jetzt auch den Tripp in die Camargue nicht entgehen lassen mochten – obwohl sie in der Salinen AG gar keine Funktion mehr hatten.

So reisten 2021 auch die beiden heutigen Mitte-Ständeräte Benedikt Würth (SG) und Charles Juillard (JU) mit nach Südfrankreich. Die Ehemaligen würden nach ihrem Austritt nochmals zu einer Reise eingeladen – «traditionsgemäss», wie Salinen-Chef Hofmeier erklärt.

Was diese Tradition und die ganze Politikerreise gekostet hat, beantwortet die Salinen AG nicht. Sie hält nur fest, im Durchschnitt investiere sie pro Jahr gut 78’000 Franken in die Aus- und Weiterbildung ihrer Verwaltungsräte; darunter subsumiert sie auch die «Studienreisen». Da diese alle zwei Jahre stattfinden und der Ausbildungsaufwand in den Zwischenjahren deutlich tiefer sind, dürfte jede Verwaltungsrats-Reise weit über 100’000 Franken gekostet haben – bezahlt von den Konsumenten, die bei der Schweizer Salinen AG ihr Salz beziehen müssen.

Doch die Zeit bleibt auch bei einer Monopolistin nicht stehen. Derzeit ist die Staatsfirma dabei, ihren Verwaltungsrat massiv zu verkleinern – von 27 auf maximal 9 Mitglieder. Amtierende Regierungsräte dürfen dann nicht mehr darin sitzen, sondern nur noch in einem neu geschaffenen Konkordatsrat. Die neue Struktur soll auf Anfang 2023 in Kraft treten.

Ob und wie es mit den süssen Salz-Reisen für die Verwaltungsrätinnen und Regierungsräte weitergeht? Das sei, so heisst es bei der Schweizer Salinen AG, heute noch nicht bestimmt. Nur eines ist klar: Heinz Tännler wird auch in Zukunft nicht teilnehmen.

Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei. Mehr Infos @M_Haefliger

Fehler gefunden?Jetzt melden.