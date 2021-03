Verselbstständigung Strassenverkehrsamt – Wie Philippe Müller für sein Prestigeobjekt kämpft Der Sicherheitsdirektor ist überzeugt, dass nur ein verselbstständigtes Strassenverkehrsamt für die Mobilität der Zukunft gewappnet ist. Das sehen nicht alle so. Stefan von Bergen

Das Strassenverkehrsamt des Kantons Bern im Stadtberner Wankdorfquartier an der Autobahn. Foto: Beat Mathys

Die Verselbstständigung des bernischen Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamts (SVSA) schien eigentlich schon vom Tisch zu sein. Ende November hiess der Grosse Rat in seiner Budgetdebatte nämlich überraschend mit 73 gegen 72 Stimmen eine entsprechende Planungserklärung gut. Deren Inhalt: Aus Spargründen soll kein Detailkonzept über eine Umwandlung des Amts in eine öffentlich-rechtliche Anstalt erarbeitet werden.

Am Donnerstagmorgen aber hat die Sicherheitsdirektion von Regierungsrat Philippe Müller (FDP) in einem Communiqué mitgeteilt, dass sie die Ausgliederung des SVSA aus der Kantonsverwaltung weiterverfolge. In der Sommersession werde die Kantonsregierung dem Grossen Rat dazu ein Normkonzept vorlegen.