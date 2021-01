Die 51-Jährige ist Leiterin Qualitäts- und Chemikalienmanagement bei Vaude. Sie arbeitet seit neun Jahren beim Familienunternehmen mit Sitz in Tettnang (Baden-Württemberg). Es ist branchenführend in den Themen Nachhaltigkeit und Ökologie. (cb)

Mit welchen Folgen?

Viele Substanzen lassen sich in der Natur nicht abbauen. Sie reichern sich an und gelangen in den Nahrungsmittelkreislauf. Das kann langfristig zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Aber lange war gar nicht klar, dass diese Substanzen gefährlich sein können. Deshalb muss man sich intensiv mit ihnen auseinandersetzen. Das können Hersteller oft nicht allein, sondern nur in Kooperation mit Experten, damit wir durch den Dschungel der Chemikalien geleitet werden.