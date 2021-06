Hygiene im Alltag – Wie oft sollte man duschen? Und wie häufig die Bettwäsche waschen? Ernst Tabori, Facharzt für Hygiene, gibt Auskunft über irrationale Sauberkeitsvorstellungen, gesellschaftliche Normen – und sagt, wo die Keime wirklich lauern. Violetta Simon

«Duschen und Haarewaschen sind ein Zugeständnis an den sozialen Aspekt», sagt Hygienearzt Ernst Tabori. Foto: Imago Images / Panthermedia

Der eine oder die andere nimmt es in der Pandemie mit der Körperpflege nicht mehr so genau, darauf deutet zumindest der deutlich gesunkene Umsatz an entsprechenden Pflegeprodukten hin. Auch die Hose mit dem Fleck oder das getragene T-Shirt, das sonst schnell im Wäschekorb landet, tun es im Homeoffice häufig noch mal. Aber ist unsere Vorstellung von einer gepflegten Erscheinung nicht ohnehin nur eine Folge gesellschaftlicher Normen? Und was bedeutet das überhaupt: sauber?

Der eine wäscht sich jeden Tag die Haare, der andere trägt eine Woche lang dasselbe T-Shirt. Gibt es für die Definition von Sauberkeit allgemeingültige Kriterien? Erst einmal muss man natürlich unterscheiden zwischen dem, was man landläufig unter sauber versteht – nämlich gewaschen –, und dem, was es in professionellen Bereichen, etwa bei der Aufbereitung von Medizinprodukten, bedeutet: gereinigt, desinfiziert und oft auch sterilisiert. Was bei der Aufbereitung von OP-Instrumenten gilt, spielt in unserem Alltag ja normalerweise keine Rolle. Zum Beispiel ist es völlig unnötig, eine sterile Gabel zu benutzen. Es reicht, wenn sie etwa im Geschirrspüler gereinigt wurde. Für ein funktionierendes Immunsystem ist das gesundheitlich unbedenklich.