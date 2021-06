Elternfrage: Umgang mit dem Sterben – Wie nehme ich meinem Kind die Angst vor dem Tod? Kinder tun sich oft schwer mit der Endgültigkeit des Todes. Hier sind einige Tipps zur Angstbewältigung. Daniela Melone

Angsteinflössende Ungewissheit: Der Tod ist auch für viele Erwachsene schwer zu begreifen. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, mein sechsjähriger Sohn hat seit einigen Tagen extrem grosse Angst vor dem Sterben. Vor allem am Abend vor dem Zubettgehen beginnt er zu weinen und zum Teil regelrecht zu zittern. Ich habe versucht herauszufinden, welche Bilder denn in seinem Kopf herumgeistern. Das einzige, was er mir dazu sagen konnte, ist, dass er in seinen Gedanken am Boden liege.

Ich versuche ihm die Angst zu nehmen, indem ich ihm versichere, dass er als Kind nicht sterben müsse, dass er jung und gesund sei. Ich versuche zu erklären, dass Menschen erst sterben, wenn sie ganz alt sind und der Körper keine Energie mehr hat. Ich habe es mit einer Batterie verglichen, die leer ist und die man nicht mehr flicken kann. Ich würde ihm gerne auch erklären, dass Sterben zum Beispiel nicht weh tut, aber er möchte vieles gar nicht hören. Ich schaffe es jeweils ihn zu beruhigen, indem ich ihm versichere, dass er in Sicherheit sei. Ich umarme ihn fest und sage ihm, dass ich ihn beschütze. Zudem bleibe ich beim Einschlafen in seinem Zimmer. Wir hören dann eine Hörgeschichte, was ihn ablenkt und einschlafen lässt.



Wie kann ich das Thema besser mit ihm besprechen und ihm die Angst nehmen? Ich möchte ihn nicht überfordern, aber dennoch gerne altersgerecht «aufklären». Nur Beruhigen und Ablenken löst meines Erachtens das Problem leider nicht. Vielen Dank für Ihren Rat. Leserfrage von Rhea.