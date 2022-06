Thuner Unternehmerin – Wie Nathalie Hauenstein Teil eines Weltrekords wurde Die Thuner Unternehmerin Nathalie Hauenstein hat in Deutschland am bisher grössten Speaker-Slam referiert.

Nathalie Hauenstein bei ihrem Auftritt am Speaker-Slam Ende Mai. PD/Dominik Pfau

Ende Mai fand in Deutschland ein internationaler Speaker-Slam-Event statt. Rund 140 Personen aus 19 Nationen hielten zu Themen aus Führung, Finanzwesen oder Wissenschaft ihren Kurzvortrag. Gemäss einer Medienmitteilung qualifizierten sich zum ersten Mal 140 Speaker für den internationalen Speaker-Slam und nahmen auch teil – was einem Weltrekord gleichkomme.

Unter den Teilnehmenden war auch Nathalie Hauenstein aus Thun, Geschäftsleitungsmitglied der Hauenstein Gruppe. «Sie bringt nicht nur einen Weltrekord nach Hause, sie gewinnt auch den Excellence Award für ihre Leistung als Speakerin», schreibt die Hauenstein Gruppe in ihrer Medienmitteilung weiter.

Nathalie Hauenstein nahm bei ihrem Auftritt das Publikum auf eine persönliche Reise zu ihrer inneren Widerstandskraft mit. Die Unternehmerin stieg im Alter von 27 Jahren in das Schweizer Familienunternehmen ein und ist heute in der dritten Generation in der Geschäftsleitung der Hauenstein Gruppe. Hauenstein sprach von den Herausforderungen als Führungsperson in der modernen Welt des stetigen Wandels und den «zunehmend schwieriger werdenden Rahmenbedingungen».

pd/maz

