5 grosse Cup-Momente in Thun – «Wie mit einem Velo am Töffrennen» Vor dem Cup-Viertelfinal des FC Thun gegen Lugano: Wir präsentieren fünf Geschichten von denkwürdigen Cup-Heimspielen – inklusive Bonmot von Hanspeter Latour. Michael Gurtner Roger Probst

Vor knapp 20 Jahren stieg der FC Thun erstmals nach langen Jahren in tieferen Ligen wieder in die oberste Spielklasse auf, seit gut 10 Jahren kickt er mittlerweile in der Stockhorn-Arena in Thun-Süd. Aus diesen zwei Dekaden sind einige richtig schöne Erinnerungen an Cup-Heimspiele geblieben. Bevor für das Team von Trainer Carlos Bernegger am 10. Februar mit dem Cup-Viertelfinal gegen den FC Lugano der erste Höhepunkt des Jahres 2022 ansteht, werfen wir einen Blick zurück.

Das Feuer in der Kälte des 20. November 2004