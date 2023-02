Kein Geld für Kunstschnee – Wie sich Mini-Skigebiete im Gantrisch durch die Saison kämpfen Berner Naherholungsgebiet müssen ohne Schneekanonen auskommen. Das hat für die Betreiber nicht nur Nachteile. Maximilian Jacobi

Am letzten Samstag der Sportwoche lockte das schöne Wetter viele Besucherinnen und Besucher zum Skifahren in den Gantrisch. Fotos: Enrique Muñoz García

Blauer Himmel, Schnee und Berggipfel spiegeln sich in der Sonnenbrille. Die grelle Bergwelt prallt an ihr ab, durch die schwarz verspiegelten Gläser dringt nur der wachsame Blick von Ivan Grossen. Er steht vor der hölzernen Kassenhütte des Skilifts Gantrisch und beobachtet den Betrieb am Ausstieg des Ankerlifts. Wie läuft die Saison bisher?