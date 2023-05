Hauptprobe für den Cupfinal

Die Partie zwischen Lugano und YB ist die Hauptprobe für den Cupfinal. In zehn Tagen (am 4. Juni) spielen die beiden Teams nämlich in Bern um den Titelgewinn.

In den bisherigen drei Partien dieser Saison konnte YB gegen Lugano zwei Mal gewinnen. Im letzten Aufeinandertreffen Mitte Februar resultierte im Wankdorf ein 1:1.