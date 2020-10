Aufruf – Wie meistern Sie die zweiten Welle? Die Tage werden düsterer und mit ihnen die Coronazahlen. Wir fragen uns: Was tun Sie, um positiv zu bleiben? Melissa Burkhard

Zum Herbstblues kommen in diesem Jahr noch die steigenden Coronazahlen. Foto: Getty Images

Es ist leider soweit, die zweite Corona-Welle ist offiziell. Und sie ist anders als die erste: Wir können uns nicht wie im Frühling auf den Sommer freuen und hoffen, dass mit der Wärme alles erträglicher wird. Wir können die Zeit nicht mehr im Garten verbringen oder die Schweiz neu entdecken. Zum Herbstblues kommen nun noch die düsteren Coronazahlen.

Wir fragen uns: Wie meistern Sie diese zweite Welle? Konkret: Was ist Ihre Strategie, um trübe Gedanken zu vertreiben, positiv zu bleiben und sich selbst etwas Gutes zu tun? Haben Sie Tipps oder aufmunternde Worte für die Leserinnen und Leser? Schreiben Sie uns.

Kommentieren Sie diesen Beitrag oder schicken Sie uns einen kurzen Text mit dem Vermerk «Zweite Welle» per Post oder per Mail (redaktion@bernerzeitung.ch), geben Sie Namen und Wohnort an. Helfen Sie mit Ihrem Beitrag, anderen Lesern Mut zu machen.