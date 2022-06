Fastfood in Russland – Wie McDonald’s, nur ohne Big Mac Der Name ist neu, der Besitzer auch, das Essen schmeckt nahezu gleich: In Russland haben die ersten McDonald’s Ersatzfilialen eröffnet. Ein symbolträchtiger Akt. Sonja Salzburger

Um dieses Video zu schauen, müssen Sie sich anmelden Die ersten Restaurants öffnen unter einem russischen Besitzer wieder: Mit dem selben Personal, Standorten und Sortiment eröffnen 15 Filialen von «Lecker und Punkt». Video: Tamedia/AP

Wer in Russland öffentlich protestiert, muss normalerweise mit dem Schlimmsten rechnen. Was mit dem einsamen Demonstranten bei der Wiedereröffnung der ersten neuen McDonald’s-Filiale in Moskau (siehe Video unten) passiert ist, ist leider nicht bekannt. Auf den Videoaufnahmen der Pressekonferenz ist nur zu sehen, wie er von Mitarbeitern aus dem Raum geführt wird.