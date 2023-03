Geldblog: Leserfrage zur Inflation – Wie man sein Geld vor der Vernichtung schützen kann Eine Schweizer Investment­firma hat sich zum Ziel gesetzt, den Wert des ihr anvertrauten Geldes zu erhalten. Dafür gibt es keine Garantie – aber eine Alternative dazu. Martin Spieler

Ich habe kürzlich bei einem Gespräch mit Kollegen von der Aktie und dem Investment der Realunit gehört und mir dann auch die entsprechende Website angesehen. Für mich ist das Ganze aber nicht sehr übersichtlich, und wichtige Informationen sind auch nicht sofort abrufbar. Was ist Ihre Meinung zu diesem Produkt? Leserfrage von F.H.

Das wohl grösste Thema, das derzeit viele Anlegerinnen und Anleger umtreibt, ist die Frage, wie man sein Geld vor der Inflation schützen kann. In der Schweiz ist die Teuerung im Vergleich zu den USA und Europa, wo die Inflation längst aus dem Ruder gelaufen ist, nicht ganz so hoch. Dennoch haben wir eine Teuerung wie seit Jahrzehnten nicht mehr, und die jüngere Generation ist erstmals überhaupt mit dem Phänomen der Inflation und deren toxischer Wirkung konfrontiert.

Wenn man nichts tut und seinen Sparbatzen einfach auf dem Bankkonto liegenlässt, wo es keine oder nur mickrige Zinsen bringt, verliert man darauf Geld – die Inflation nagt stetig am Wert des Geldes. Bekämpfen kann man diesen Effekt, indem man auf seinem Geld eine Nettorendite erzielt, die höher ist als die Teuerung.

Der Luzerner Bankier Karl Reichmuth wollte Geld in realen Werten verankern, die einen Bezug zur Realwirtschaft haben.

In der Praxis ist dies allerdings gar nicht so einfach – erst recht in turbulenten Marktphasen, wie wir sie gerade erleben. In solchen Zeiten geht es für Sie als Anleger nicht in erster Linie darum, wie Sie möglichst viel aus Ihrem Vermögen herausholen und wie dieses wachsen kann, sondern wie Sie dieses nur schon erhalten können. Die von Ihnen angesprochene Investmentgesellschaft Realunit hat genau diesen Fokus: Sie hat den Werterhalt des Geldes zum Ziel.

Die Firma geht auf den Luzerner Bankier Karl Reichmuth zurück, der bereits bei der Einführung des Euro und später bei der Finanz- und Schuldenkrise zur Auffassung gelangt ist, dass «eines der Hauptprobleme unseres Wirtschaftssystems darin liegt, dass die Realwirtschaft und das Finanz- bzw. Geldsystem voneinander entkoppelt sind». Er und seine Mitstreiter kamen zum Schluss, dass Geld in realen Werten, welche einen Bezug zur Realwirtschaft haben, verankert sein müsse, wenn seine Kernfunktionen dauerhaft erhalten bleiben und die heutigen Fehlentwicklungen korrigiert werden sollen.

Zunächst wurde zu diesem Zweck ein Anlagefonds gegründet und später die nun existierende Investment­gesellschaft, deren Ziel der Werterhalt und Kapitalschutz des ihr anvertrauten Geldes ist. Als Anleger kann man selbst Aktien der Realunit Schweiz AG mit Sitz in Baar ZG erwerben. Deren Titel sind seit November 2021 an der Berner KMU-Börse BX Swiss gehandelt. Ein Mindestwert ist nicht vorgegeben.

Gold, Silber, Bargeld und Industriemetalle

Möglich gemacht werden soll der Werterhalt durch das Halten von Schweizer Anlagen und den direkten Besitz von Sachwerten. Grösste Positionen sind derzeit physisch gehaltenes Gold mit 26,1 Prozent, physisch gehaltenes Bargeld mit 13,1 Prozent, physisch gehaltenes Silber mit 9,9 Prozent, physisch gehaltene Industriemetalle mit 3 Prozent und eine Vielzahl von Aktienpositionen. Zu den grossen Positionen zählen dabei u.a. die Aktien der Holcim, von Bucher Industries, Vetropack, der Fundamenta Real Estate AG und des Zuger Energie-, Telekom- und Wasser-Versorgungsunternehmens WWZ sowie der Liechtensteiner AP Music Royalties Fund, der allerdings horrende Fondsgebühren von fast 3 Prozent pro Jahr inklusive Performance Fee ausweist.

Vor einer Illusion muss ich Sie warnen: Die Investment­gesellschaft gibt Ihnen keine Garantie, dass Ihr Geld wirklich geschützt ist, wenn Sie deren Aktien kaufen. Die Firma hat zwar das Ziel, den Werterhalt der Vermögen zu sichern. Ob sie dieses hehre Ziel letztlich erreicht, dafür haben Sie keine Sicherheit. Das Anlagerisiko tragen Sie wie bei jeder Aktie und jedem Fonds allein.

Die Gebühren bleiben ein Rätsel

Störend finde ich, dass man auf der Website vergeblich sucht, welche Gebühren die Investmentgesellschaft verrechnet. Nicht einmal auf dem Factsheet sind diese Angaben enthalten. Mir ist es also ähnlich ergangen wie Ihnen, dass ich solche wichtigen Informationen nicht einfach gefunden habe. Bevor Sie bei der Realunit investieren, würde ich an Ihrer Stelle genau nachfragen, welche Gebühren der Gesellschaft verrechnet werden.

Der grundsätzliche Ansatz der Realunit mit dem Ziel Werterhalt finde ich interessant und sinnvoll. Wenn Sie selbst auch dieses Ziel verfolgen, müssen Sie allerdings nicht zwingend Aktien dieser Gesellschaft erwerben, sondern können auch selbst ein auf Werterhalt ausgerichtetes Depot zusammenstellen und diversifiziert Edel- und Industriemetalle sowie Schweizer Qualitätsaktien halten.

